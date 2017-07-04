Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»

На штаб Алексея Навального в Краснодаре совершено нападение, заявил 4 июля РБК руководитель избирательного штаба Леонид Волков.

«Сегодня утром на нас напали «Отряды Путина», их было около 20 человек. Сегодня они дошли до прямого вандализма, было переворачивание мебели и уничтожение материальных ценностей», — сообщил Волков.

По его словам, сторонники Навального в Краснодаре пишут заявление в правоохранительные органы. «Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, потому что это серьезное имущество, которое оплачено деньгами наших сторонников. Не можем просто так это оставить», — добавил он.

В штабе сорваны плакаты, поломаны рамки, перевернуты стулья и столы. В настоящий момент штаб Навального подсчитывает причиненный ущерб.

В общественном движении единомышленников «Отряды Путина» не смогли оперативно предоставить РБК информацию об инциденте. Активистов общественного движения «Отряды Путина» на акциях можно идентифицировать по характерным футболкам с надписями: «Отряды Путина», «Только Путин».

В конце июня двое неизвестных напали на координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого и нанесли ему порезы. Нападение произошло в 6:40 по местному времени (2:40 мск). Об этом Косарецкий рассказал РБК.

«Утром я пришел в администрацию подавать уведомление на проведение публичного мероприятия у нас в городе. Перед зданием администрации ко мне подошли двое людей, которые сказали мне, что в администрацию я не пройду. После этого они накинулись на меня, пытались оттащить меня от входа, душили меня. В процессе борьбы они полоснули меня по левой руке чем-то острым, в результате чего образовалась рана», — заявил он.

По словам координатора, приехавшая «вневедомственная охрана забрала нападавших после того, как было написано заявление».