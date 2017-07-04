Смольный одобрил проект скоростного трамвая до Шушар и Колпино

Профильная межведомственная комиссия Смольного согласовала концепции двух проектов линий скоростного трамвая. Одна линия пройдет от Купчино до Шушар через Славянку, другая — от ст. «Южная» до Колпино, общая стоимость сооружения трамвая превысит 50 млрд рублей.

О заседании комиссии 4 июля сообщает комитет по инвестициям. Проект поделен на этапы по ходу его реализации. Сначала предполагается создать 10 км трамвайных путей и приобрести 10 трамваев, а потом — проложить линию в Славянку протяженностью 11 км и докупить еще 12 единиц подвижного состава. Инвестиции в этот этап составят 31,5 млрд руб.

Линия, которую будут сооружать позже – ст. «Южная» – Колпино – обойдется дешевле, в 20,6 млрд рублей. Длина путей составит 13,5 км, инвестор построит депо и приобретет 22 трамвая. По расчетам чиновников, от Колпино до «Южной» можно будет добраться за 30 минут, а от Купчино до Славянки — за 40 минут, что особенно актуально, если учесть активную застройку районов.

Проекты будут реализовываться на основе государственно-частного партнерства. Пока не ясно, в каких пропорциях город и инвестор разделят затраты. Предположительно, инвестором выступит «Группа ЛСР». Именно она является одним из владельцев транспортно-концессионной компании (ТКК), которая сейчас строит линию частного трамвая в Красногвардейском районе (инвестиции в проект составляют 6,5 млрд рублей). Город со своей стороны уже выплатил компании один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ добавит еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев этой сети оцениваются в 33 млрд рублей.