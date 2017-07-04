В Петербурге СК проводит обыск у производителя БАДов от импотенции

Обыски у производителя биологически активных добавок проходят днем 4 июля в Петербурге. Фармацевтическую компанию, известную препаратами для повышения потенции, подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Следственный комитет России, уголовное дело возбудили против ООО «РИА Панда». По предварительной информации, компания с апреля 2013 года по январь 2014 года указывала в декларациях ложные сведения и незаконно сэкономила 144 миллиона рублей, которые недополучил бюджет.

В настоящий момент в офисе фармацевтов на Московском проспекте, 135, следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела.

Компания занимается производством биологически активных добавок, самым популярным ее продуктом являются БАДы для повышения потенции – «Сеалекс Форте» и «Аликапс». Как писал портал «ДокторПитер», Роспотребнадзор изъял их из продажи, так как в составе был найден тадалафил — субстанция, использование которой разрешено только при производстве лекарств, которые отпускаются по рецепту.