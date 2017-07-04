Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США пройдет 7 июля на саммите G20 в Гамбурге, рассказал журналистам 4 июля помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о встрече Путина и Трампа в Гамбурге объявил Белый дом. При этом точная дата разговора двух президентов не уточнялась. Накануне подготовка к встрече двух лидеров обсуждалась на встрече замглавы Госдепа Томаса Шеннона и посла России в США Сергея Кисляка.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что на встрече президент США планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 июня заявил, что «никакой встречи пока не готовится». Он отметил, что не намерен комментировать публикуемую в СМИ информацию по этому поводу.