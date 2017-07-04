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04.07.2017 13:54

В подвале на Пулковской нашли труп самого приличного бездомного

Жители дома в Московском районе Петербурга обнаружили в своем подвале труп. Внешний вид бездомного удивил полицейских.

По информации «Фонтанки», утром 4 июля в подвале дома №7 по Пулковской улице сотрудники 33 отдела полиции осмотрели труп неизвестного мужчины на вид около 50 лет. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено.

Любопытно, что обход квартир показал, что, несмотря на повальные антитеррористические проверки перед проведением Международного экономического форума и Кубка конфедераций, подвал, подотчетный ЖСК №1, открыт уже несколько месяцев.

Что касается личности найденного, то ни паспорта, ни мобильного телефона при нем не было. Однако, по данным нашего издания, мужчина не только был очень прилично одет, – в подвале у него было оборудовано все для гигиены. Вплоть до полотенца, мыла в мыльнице, зубной щетки, пасты и так далее.

Поэтому пока сотрудники еще сомневаются, являлся ли он бездомным в полном смысле этого слова.

 


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