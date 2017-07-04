Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде

Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».

По условиям ипотечной программы «Бинбанка» на покупку квартиры в новостройке минимальная ставка составляет 10,7% годовых. Первоначальный взнос – от 20%. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей. Срок кредитования: от 3 до 30 лет. В случае, если первоначальный взнос покупателя составляет 50% и более от стоимости недвижимости, ипотечный кредит может быть оформлен по двум документам.

Строительство второго этапа жилого комплекса «Город мастеров» было запущено в марте 2017 года. В состав войдет 4 дома, общая площадь которых составит 18,4 тыс. кв. метров. Площадь квартир в домах проекта варьируется от 37 до 92 кв. метров. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, общая площадь которых составит 911 кв. метров. Сдача домов второго этапа строительства намечена на II квартал 2019 года.

Жилой комплекс «Город мастеров» строится по единой архитектурной концепции, в проекте предусмотрены современные технологические решения: «скрытая» разводка коммуникаций, автономное отопление, стеклопакеты с 5-камерным профилем, бесшумные лифты. Всего новый жилой квартал будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. В конце прошлого года завершилось строительство первой очереди проекта: были введены в эксплуатацию 6 домов общей площадью около 32,5 тыс. кв. метров.

Сегодня стоимость квадратного метра в проекте начинается от 39 000 рублей. Такая цена действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20%.

Напомним, что ранее вторая этап строительства ЖК «Город мастеров» был аккредитован следующими банками: «Сбербанк», «ВТБ24», «Газпромбанк», «Россельхозбанк».

Справка о компании АО «Строительный трест»

