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04.07.2017 13:35

Эксперты: В центр Петербурга вернулся "ресторанный бум"

Рестораторы активнее других предпринимателей ищут торговые помещения в Петербурге, особенно в центре. Согласно отчету аналитиков из компании JLL, опубликованному 4 июля, во втором квартале 2017 года количество вновь открытых на основных торговых улицах Петербурга кафе и ресторанов достигло максимального квартального значения за два года – на них пришлось 40% всех открытий (правда, и среди закрывающихся заведений ресторанов – 30%).

По данным JLL, на центральных торговых улицах города в ожидании высокого сезона чаще всего открываются бургерные, кофейни, рестораны. Так, в апреле-июне начали работу гастропаб «Гент» на Московском проспекте, «Япоша Burgers» на Каменноостровском, Moo Moo Burgers на Сенной площади.

Кроме рестораторов, за торговые места готовы побороться и продавцы одежды и обуви. Доля fashion-ретейлеров в открытии новых магазинов тоже достигла максимального для себя значения – 18%. Однако доля в закрытиях составила 24%.

Также в отчете сообщается, что новый "бум" заведений общепита в Северной столице спровоцировал рост арендных ставок на улице Рубинштейна, главной ресторанной магистрали Петербурга. По итогам второго квартала стоимость аренды помещений в этом месте увеличилась на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Для стандартного магазина площадью 100 кв. м, с отдельным входом и витриной, расположенного на 1-м этаже, вилка цен составила от 2 до 5 тыс. рублей за кв. м в месяц. Для сравнения, арендные ставки для основной части Невского проспекта не изменились и составили 7,5-13 тыс. рублей за кв. м в месяц.


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