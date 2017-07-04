В РЖД откроют продажу билетов за 120 суток до даты поездки

Начиная с декабря 2017 года билеты на поезда дальнего следования можно будет покупать за 120 суток до отправления, сообщил журналистам 4 июля руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» компании «Российские железные дороги» (РЖД) Максим Шнейдер.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», — сказал он (цитата по ТАСС).

До 2013 года билет на поезд дальнего следования можно было купить не раньше чем за 45 суток до отправления. В конце октября 2013 срок продажи билетов на некоторые поезда, следующие из Москвы в Киев и Харьков, был увеличен до 60 суток, а в ноябре аналогичное правило было распространено и на ряд поездов, курсирующих на внутрироссийских направлениях.

В дальнейшем список поездов, билеты на которые можно было купить за 60 суток до отправления, продолжил расширяться, в том числе за счет международных направлений. А с 11 декабря 2016 года глубина продажи билетов была увеличена до 60 суток для всех внутрироссийских поездов.