Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников

Правительство планирует выделить на поддержку валютных ипотечников дополнительные ​2 млрд руб. Об этом, как сообщает «Интерфакс» 4 июля, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Госдумы.

По его словам, правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. «Определена правительством сумма — это 2 млрд рублей», — заявил он. Моисеев пояснил, что деньги будут выделены из резервного фонда.

Также он отметил, что всего было подготовлено два проекта по поддержке валютных ипотечников, авторами которых являются Минфин и Минстрой. «Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», — сообщил чиновник.

В марте глава Минфина Антон Силуанов по итогам встречи с валютными заемщиками в Москве поручил подготовить дополнительные предложения по их поддержке. По словам активистов, министр заявил о намерении привлечь к оказанию помощи банки.