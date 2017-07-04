Hyundai увеличила продажи в России на 10% по итогам первого полугодия

Почти 71 тысячу машин за первое полугодие продала компания Hyundai на российском рынке. Производитель отмечает заметный рост спроса.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, отчиталась о результатах первого полугодия. Как говорится в сообщении компании от 4 июля, всего за шесть месяцев она реализовала 70 588 автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Только за июнь 2017-го было продано 14 673 автомобиля, что стало лучшим показателем в этом году – прирост к июню 2016 года составил 22%.

Дравером роста стал обновленный Hyundai Solaris, который собирается на заводе в Петербурге с февраля 2016 года. По данным «Хендэ Мотор СНГ», в июне было продано 7 463 автомобиля, что на 5% выше продаж модели Solaris предыдущего поколения в кузове седан за тот же период прошлого года. Всего в январе-июне было реализовано в 32 745 Solaris, из них 24 380 – нового поколения.