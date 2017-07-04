На Трамвайном из окна выпала женщина

Полиция Кировского района устанавливает личность женщины, выпавшей из окна многоквартирного дома на юге Петербурга утром 4 июля.

Как стало известно «Фонтанке», скорую и силовиков к дому №21/3 по Трамвайному проспекту очевидцы вызвали около 11 утра. Прохожие сообщили полицейским, что на газоне у дома лежит женщина. Признаков жизни она не подает.

Медики на месте констатировали смерть от полученных при падении травм. Сейчас полицейские пытаются установить, с какого этажа и при каких обстоятельствах выпала неизвестная.