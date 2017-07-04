Убийца ингушского журналиста Кокурхоева получил 8,5 лет колонии

Сунженский районный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима Руслана Джамальдинова, обвиняемого в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщает 4 июля прокуратура Ингушетии.

Инцидент произошел 1 января 2017 года около 14:30 в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. Приблизительно в 15:00 27-летнего Кокурхоева доставили в центральную районную больницу № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. По информации правоохранителей, мужчина скончался в хирургическом отделении, не приходя в сознание. После убийства журналиста было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала соседа погибшего, 60-летнего Руслана Кокурхоева. Следствие установило, что между осужденным и Кокурхоевым ранее сложились неприязненные отношения. Джамальдинов спровоцировал ссору с погибшим. По данным Life, причиной конфликта между соседями мог стать земельный спор.

Позднее в конфликт вмешался сын осужденного, 26-летний Ризван Котиев, и устроил драку с журналистом. Во время потасовки он «путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства». В результате Джамальдинов нанес журналисту удар ножом в область левой лопатки. От полученного ранения потерпевший позднее скончался в больнице.