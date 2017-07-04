Ford Sollers повысит зарплаты сотрудникам завода во Всеволожске

Автопроизводитель Ford Sollers решил повысить зарплату своим российским сотрудникам. Как сообщили в компании 4 июля, доходы вырастут у работников конвейера, а также линейных менеджеров на всех предприятиях, в том числе завода Ford во Всеволожске. В зависимости от региона и результатов работы увеличение составит 4,5-7%.

Пересмотр заработной платы происходит ежегодно с момента основания совместного предприятия в 2011 году. К примеру, в июле 2016 года Ford Sollers также увеличил выплаты сотрудникам заводов в среднем на 5%, несмотря на снижение продаж. Сейчас компания рассчитывает на стабилизацию ситуации на российском автомобильном рынке. Так, в мае 2017 года дилерами Ford был реализован 3921 автомобиль, на 12% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Спрос на собираемый во Всеволожске Ford Focus вырос на 53%. Аналитики компании Ford Sollers прогнозируют, что по итогам 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут в пределах 10%.

Сейчас Ford Sollers располагает производственными площадками в Набережных Челнах (Ford EcoSport и Ford Fiesta), во Всеволожске (Ford Mondeo и Ford Focus ), Елабуге (Ford Transit, Ford Kuga, а также производство двигателей Duratec). Общая численность сотрудников Ford Sollers в России составляет более 3800 человек.