«Зенит» нашел замену Маноласу в «Интере»

Футбольный клуб «Зенит» ищет альтернативу сорвавшемуся переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Как сообщает 4 июля журналист Альфредо Педулла на своем сайте, петербургская команда заинтересовалась 25-летним защитником «Интера» Джейсоном Мурильо.

Отмечается, что миланский клуб готов отпустить игрока за 13 миллионов евро плюс бонусы. «Зенит» уже провел предварительные переговоры, однако конкретного предложения сделано не было.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил отказаться от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Руководство петербургской команды осталось крайне недовольно его поведением. Сначала Манолас пропустил контрольное медицинское обследование. Вскоре появилась информация, что игрок недоволен предложенным ему на подпись контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу рубля. Однако по последним данным, стороны предпримут еще одну попытку договориться.