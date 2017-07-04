Комитет Госдумы утвердил текст присяги для вступления в гражданство

Комитет Госдумы (ГД) по государственному строительству и законодательству утвердил текст присяги при вступлении в гражданство России, передает пресс-служба комитета 4 июля. Поправка о принятии присяги иностранцами при вступлении в гражданство России будет рассмотрена депутатами на втором чтении законопроекта о лишении гражданства за терроризм 12 июля.

Присягу будут приносить только иностранцы, которые вступают в гражданство России. Те, кто получают гражданство при рождении, либо получают паспорт в 14 лет, не будут зачитывать присягу.

О том, что депутаты Госдумы выбрали текст присяги, сообщалось 30 июня. Его предложил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Текст ​торжественной клятвы звучит так: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».