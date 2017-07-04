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04.07.2017 13:32

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска
Команда Plan X Adventure Team/Предоставлено организаторами

Четверо жителей Петербурга, задумавшие пересечь полстраны на надувном катамаране, за первые восемь дней путешествия прошли десятую часть из запланированных шести тысяч километров пути.

Согласно координатам, которые путешественники присылают на сайт Plan X Adventure Team, экипаж судна «Морской слон» 4 июля добрался до Туруханского района Краснодарского края. Границы района находятся примерно в 620 километрах от порта Красноярска, откуда 26 июня стартовала парусная экспедиция. Первые двести километров до устья Ангары петербуржцы прошли за два дня.

До первого важного этапа осталось меньше недели и больше тысячи километров. В планах яхтсменов на выход к Карскому морю отводилось две недели. Пока 8-метровый красный катамаран продолжает сплав по берегам Енисея. Как рассказали сами путешественники, за бортом остался беззаботный участок пути, когда моряки купались, загорали и обустраивали быт.

«Уже прошли знаменитый Казачинский порог, сегодня уже любовалась слиянием Ангары с Енисеем», – поделился впечатлениями на третий день идеолог экспедиции Сергей Северин.

Ранее «Фонтанка» писала, что плавание в Архангельск через четыре арктических моря жители Петербурга затеяли ради популяризации парусного спорта и туризма в Арктике. К путешествию себя и надувной катамаран готовили всю зиму. Полигоном для испытаний судна на прочность стало Ладожское озеро.

Полстраны под парусом


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