Роман Ротенберг: Кузнецов может перейти в СКА, ведь в НХЛ возможен локаут

Вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил 4 июля, зачем клуб приобрел права у «Трактора» на нападающего Евгения Кузнецова после того, как тот подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» в НХЛ.

«Во-первых, хочу заявить, что информация о том, что мы купили права на Кузнецова до того, как «Вашингтон» продлил с ним контракт, не соответствует действительности. Те журналисты, которые так пишут, распространяют фейковые новости. С этим надо заканчивать. Права были приобретены 20 часов спустя подписания контракта Евгением в НХЛ. Почему? Объясняю. У них сложные отношения с профсоюзом. Возможен локаут. Мы обсуждали вопрос приобретения прав на Кузнецова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Вложения, которые мы сделали в права на Кузнецова на случай форс-мажора, пойдут на развитие челябинского хоккея. А Евгений сможет приехать в Санкт-Петербург. Эти планы были у нас заранее в голове. Пользуясь случаем, хочется поздравить Кузнецова с таким серьёзным контрактом в НХЛ, который находится на уровне Сидни Кросби», — цитирует Ротенберга «Чемпионат.com».

По неофициальным данным, права на Кузнецова были приобретены за 50 млн рублей.

Ранее СКА покинули два лидера — нападающие Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, которые также предпочли продолжить карьеру в НХЛ. Переговоры о переезде за океан продолжает Илья Ковальчук.