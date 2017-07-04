Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингам

Чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями, поскольку необходимо обеспечить безопасность граждан — как участвующих в проповеди, так и посетителей. Об этом говорится в официальном ответе на запрос ЕСПЧ по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования, сообщают «Ведомости» 4 июля. Документ подписан уполномоченным при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаилом Гальпериным.

«Публичным мероприятием», за организацию которого в 2014 году задержали Калясникова, стало коллективное чтение Библии в кафе без предварительного согласования с властями. Собрание евангелистов было разогнано полицией, а на самого Колясникова составили протокол за неуведомление властей о публичном мероприятии.

По сообщению «Ведомостей», Колясников обратился в Страсбургский суд в марте 2017 года. В своем обращении лидер группы евангелистов отмечал, что он и его единоверцы не нарушали общественного порядка, не создавали угроз и неудобств окружающим и находились внутри помещения, которое занимали на законных основаниях. Однако согласно российским законам, религиозные организации могут совершать богослужения только в культовых зданиях. Публичное богослужение в светском учреждении — это уже митинг, и на него следует получать разрешение властей.

При этом поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова к закону «О свободе совести», которые ограничивают деятельность миссионеров в России, были приняты в 2016 году, — уже после того, как оштрафовали Колясникова.

Зарегистрировав жалобу Колясникова, ЕСПЧ обратился к правительству России с просьбой разъяснить позицию правительства. Страсбург напомнил Москве, что еще в 2014 году ЕСПЧ вынес решение по аналогичному делу, «Крупко и другие против России», признав нарушением прав на свободу вероисповедания факт штрафа, наложенного на группу свидетелей Иеговы за участие в коллективной молитве (нескольких членов конгрегации в 2006 г. задержали и оштрафовали за участие в молитвенном собрании).

В ответе уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина сказано, что «дело Крупко» отличается от «дела Колясникова», пишут «Ведомости». В «деле Крупко» зафиксированы нарушения — так, например, были задержанные, и не были составлены протоколы о задержании, поэтому оснований для привода иеговистов в милицию не было.

Однако в случае с евангелистами из Сочи никого не задерживали — был лишь составлен протокол на Колясникова за неуведомление об организации публичного мероприятия, указывает уполномоченный по России при ЕСПЧ. Он подчеркивает, что в сочинском кафе использовалась аудиоаппаратура, то есть проходило именно публичное мероприятие, и поэтому организатор должен был уведомить о его проведении органы власти, настаивает Гальперин.

Верующие имеют право на свободу собраний, однако это право не является абсолютным и при необходимости может быть ограничено для обеспечения безопасности. Проведение проповеди без согласования с властями нарушает интересы «посетителей, которые становятся невольными участниками» мероприятия, цитирует газета ответ заместителя министра юстиции.

При этом сам Колясников необходимость уведомления властей о собрании не отрицает, указывает Гальперин, однако его религиозная группа не была зарегистрирована, и делать это он не стал.

В документе также указано, что данные о проведении проповедей в кафе поступила из регионального УФСБ. В ответе уполномоченного также сказано, что в Сочи к Колясникову приезжал руководитель неопятидесятнического движения Владимир Мунтян, который предположительно связан с сатанистами и проводит «идеологическую обработку» людей и «общественные богослужения» в крупных городах Украины «под видом пропаганды христианства».