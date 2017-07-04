600 миллионов потратила Россия на бесплатные поезда для болельщиков Кубка конфедераций

За две недели Кубка конфедераций на поездах по городам-участникам проехались 60 тысяч человек. Им это ничего не стоило при наличии паспорта болельщика. А вот бюджету России пришлось раскошелиться ради престижа.

Между Москвой, Петербургом, Сочи и Казанью, где проходили матчи, курсировали 262 поезда для футбольных фанатов, сообщил 4 июля начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер агентству городских новостей «Москва». Это стоило федеральному бюджету более 600 миллионов рублей.

При этом в РЖД посчитали две недели Кубка тренировкой перед чемпионатом мира по футболу, который Россия принимает в 2018 году. В будущем году железнодорожный монополист планирует перевезти около 3 миллионов болельщиков, задействовав 31 вокзал в 11 городах.

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Чемпионом стала сборная Германии, которая в финале, который прошел в минувшее воскресенье в Петербурге, обыграла сборную Чили.