СМИ: Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию

Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России после того, как против него было возбуждено дело об экстремизме. Как рассказал 4 июля телеканалу «Дождь» пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов, против Мальцева возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества, но оппозиционер успел уехать до того, как его могли арестовать.

Где находится Мальцев, Романов не сообщил, но заметил, что до этого оппозиционер планировал ехать в Молдавию через Украину.

Вячеслав Мальцев известен своими националистическими взглядами. Из-за них, в частности, его появление в оппозиционном блоке вызвало в 2016 году скандал: когда он появился в стане партии «ПАРНАС», то треть руководства партии во главе с Ильей Яшиным и чуть позднее Владимиром Кара-Мурзой покинула партию. Многие члены партии раскритиковали лидера политической организации Михаила Касьянова за решение включить Мальцева в предвыборный список. Сам Касьянов заявил, что решение включить Мальцева в списки было верным, хотя он недоволен тем, что Мальцев приглашал на мероприятия партии националистов, которые «говорили не очень приятные вещи».