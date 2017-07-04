«Зенит» предлагает «Торино» 7-8 млн евро за защитника Бонифаци

Стали известны подробности переговоров петербургского футбольного клуба «Зенит» и итальянского «Торино» о покупке у южан их защитника Кевина Бонифаци. Как сообщает 4 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшее время петербуржцы пришлют официальный запрос.

«Зенит» готов заплатить за Бонифаци около 7-8 млн евро и намерен узнать, отпустит ли руководство туринцев игрока за предложенную сумму.

Ранее сообщалось, что в 21-летнем Бонифаци заинтересован лично главный тренер «Зенита» Роберто Манчини http://www.fontanka.ru/2017/06/21/058/.

Прошлый сезон Бонифаци отыграл на правах аренды во второй лиге итальянского чемпионата (20 матчей, 3 гола). Отмечается, что «Торино» не планирует расставаться с игроком, контракт которого действует до 2022 года.