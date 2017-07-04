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04.07.2017 11:29

«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы

«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
«Группа ЛСР»

Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.

Для благоустройства территории строящегося футбольного стадиона в Калининграде, где уже в 2018 году будут проходить первые матчи в рамках Чемпионата мира FIFA, «Группа ЛСР» поставит порядка 250 000 шт. темно-красного клинкера «Глазго» и почти 115 000 клинкера из серии «Лондон». Соответствие всем европейским требованиям и нормам было обязательным условием при поставке строительных материалов для строительства стадиона. В Иркутскую область в с. Анга Качугского района, где идет строительство культурно-просветительского центра им. Иннокентия Вениаминова, компания поставит около 135 000 шт. тротуарного клинкера «Глазго».

Поставки на оба объекта начались в июне и продлятся до осени 2017 года. Вся продукция изготовлена на Никольском кирпичном заводе в Ленинградской области, который входит в «Группу ЛСР» и является первым и единственным производителем клинкерного кирпича в России. На сегодня мощность завода составляет около 160 млн изделий в год.

«Группа ЛСР» – крупнейший производитель и поставщик строительных материалов. Являясь лидером на современном рынке, предприятия компании предлагают широкий ассортимент продукции, а автоматизированное производство реализовано на основе современного оборудования и усовершенствованных технологий.

Кирпич «ЛСР» выпускается в нескольких форматах и имеет оригинальный дизайн и богатую цветовую палитру. Помимо Никольского кирпичного завода в состав группы входят завод «Победа» в г. Колпино, Рябовский кирпичный завод в пос. Рябово Ленинградской области и Павло-Посадский кирпичный завод  в Московской области.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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