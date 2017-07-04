"Красивый Петербург" запускает кампанию против "заборизации"

Общественное движение "Красивый Петербург" запускает общественную кампанию против "заборизации" Северной столицы: имеется в виду установка заборов на границе тротуаров и проезжей части. "Ограждения, повсеместно устанавливаемые на тротуарах, не только не способствуют безопасности, но и несут ощутимый вред для городской среды. Мы полагаем, что многие заборы устанавливаются без необходимых согласований с городскими ведомствами и с нарушениями нормативов", – сообщили 4 июля "Фонтанке" градозащитники.

Активисты считают, что типовые заборы существенно уменьшают ширину тротуара, мешают проходу людей, установлены в охранных зонах объектов культурного наследия или там, где очевидна их бесполезность.

"Красивый Петербург" обещает направить результаты своего расследования губернатору, попросив указать, на каких конкретно участках заборы ставились с получением всех необходимых согласований и в соответствии со всеми нормами, и потребовав демонтировать незаконные ограждения.