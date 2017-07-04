ВЦИОМ: 90% россиян жить за рубежом не желает

Жизнь за границей манит хорошей экологией, высоким культурным уровнем и соблюдением прав человека. Но искать их вдали от родины готов только каждый десятый житель России.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были опубликованы 4 июля, число потенциальных эмигрантов в России достигло шестилетнего минимума. 89 процентов сограждан заявили, что уезжать куда бы то ни было из страны они не собираются.

Зарплаты, пенсии, пособия и уровень жизни в других странах в целом уже не кажутся россиянам такими привлекательными, чтобы менять ради них привычный уклад жизни. Ещё год назад каждый второй (50 процентов) из тех, кто говорил о переезде в другую страну, основной целью ставил финансовое благополучие. В этом году только треть (33 процента) опрошенных сохранили уверенность, что за границей платят больше. Впрочем, пока желающие эмигрировать о деньгах говорят чаще всего.

Согласно данным социологов, гонит людей из России политика: 13 процентов против прошлогодних пяти заявляют, что переехать их заставляет недовольство нынешним правительством. В нашей стране нет борьбы с коррупцией, уверены 4 процента желающих найти её в другой стране. За границей стали чаще искать стабильности и социальной защищённости (15 процентов против семи в 2015-2016 годах) и более мягкого климата (12 процентов против 4-х в прошлом году). Каждый десятый верит, что иностранцы лучше соблюдают законы и меньше нарушают права человека.

При этом уехать из России, чтобы выйти замуж, хотят настолько мало женщин, что их не набралось даже на процент; столько же оказалось тех, кого на родине не устраивают социальные проблемы – наркотики, алкоголизм, преступность.

Как отметили социологи, потенциальные эмигранты стали более тщательно подходить к выбору альтернативного места жительства. В тройке самых желанных стран по-прежнему лидирует Германия, за ней следуют США и Австралия.