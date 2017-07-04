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04.07.2017 11:21

Жилье 0+

Статистика говорит, что поводом для увеличения жилплощади в 30% случаев становится пополнение в семье. Каким должен быть дом, в котором комфортно жить и растить детей?*
Жилье 0+
Ultra City

Насколько счастливой и удобной будет жизнь в новом месте, зависит от выбора новостройки. Каким требованиям должен соответствовать новый дом, чтобы семье с ребенком было удобно в нем жить?

1. Несколько детских площадок.

Часть «обязательной программы» для сегодняшних новостроек, и элитных, и самых экономичных, – игровая площадка для детей во дворе. Но площадка площадке рознь: они сильно отличаются по своему дизайну, наполнению, да и вообще по количеству (одной площадки для дома на несколько сот квартир не будет достаточно).

И маленькие непоседы, и взрослые ценят нестандартное, развивающее оборудование, выполненное из экологичных материалов, например, из дерева сосны или лиственницы. Сегодня популярны качели с «гнездом», в котором можно качаться лежа; детские комплексы с горками и лесенками в виде корабля или средневекового замка; веревочные «пирамиды» для лазания. Важно, чтобы места хватило и для малышей, и для школьников. Если в 3-4 года у людей популярны песочницы и куличики, то в 12 это скорее детские турники или что-то, где можно «досыта» полазить.

Ultra City
Ultra City

2. Безопасные покрытия.

Тартановое покрытие из резиновой крошки для петербургских новостроек не в новинку. Его достоинство не только в том, что дети защищены от травм. При падении одежда пачкается не так сильно, как, допустим, на траве, да и сам мягкий ковер всегда выглядит ярко и радует глаз даже в пасмурную погоду.

Кстати, о безопасности. Хорошо, если детские площадки выделены в отдельную зону, которая отгорожена от остальной территории двора. Современный тренд – зонирование двора зелеными насаждениями. Например, в проекте Ultra City (застройщик – компания «Северный город»), видами которого проиллюстрирован этот материал, детские площадки отгорожены зарослями сирени. Это дополнительный барьер безопасности для детей.

Ultra City
Ultra City

3. Колясочная на первом этаже.

Для мамочек удобно, чтобы в холле первого этажа было либо отдельное помещение, либо просто специально выделенная зона, где можно без проблем парковать свои «люльки», «трости» и другие виды колясок. Не так много людей предпочитает хранить детские транспортные средства в квартире, тем более что их колеса могут быть грязными, особенно в плохую погоду. Конечно, холлы входных групп в парадных должны быть достаточно просторными, чтобы там могло уместиться хотя бы несколько штук.

Ultra City
Ultra City

4. Минимум ступенек.

«Безбарьерная среда» – это понятие сегодня знакомо почти каждому, но не все, кому это действительно необходимо, могут наслаждаться ее благами. Мамам с колясками не меньше, чем инвалидам, важно иметь в доме и на придомовой территории мини-пандусы, крыльцо со сглаженным въездом и т.д., – чтобы не столкнуться с непреодолимыми препятствиями. В идеале должна быть возможность дойти с улицы до лифта (и далее в квартиру), не преодолев на своем пути ни одной ступеньки. Кстати, с этой же идеей «минимума ступенек» связано решение, которое сегодня применяется все чаще, – лифт, спускающийся с жилого этажа прямо в паркинг.

Ultra City
Ultra City

5. Детский сад и школа во дворе.

И удобно, и безопасно – не надо переходить оживленные улицы на пути в детсад или школу. Например, в Ultra City детский сад находится в центре внутреннего двора. От Комендантского проспекта он отгорожен дугообразными жилыми корпусами. Двухэтажное здание садика, рассчитанного на 80 детей, сдается в текущем году. Еще один детский сад на 140 мест и школа на 825 детей будут построены со второй и третьей очередями Ultra City.

Ultra City
Ultra City

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