Статистика говорит, что поводом для увеличения жилплощади в 30% случаев становится пополнение в семье. Каким должен быть дом, в котором комфортно жить и растить детей?*

Насколько счастливой и удобной будет жизнь в новом месте, зависит от выбора новостройки. Каким требованиям должен соответствовать новый дом, чтобы семье с ребенком было удобно в нем жить?

1. Несколько детских площадок.

Часть «обязательной программы» для сегодняшних новостроек, и элитных, и самых экономичных, – игровая площадка для детей во дворе. Но площадка площадке рознь: они сильно отличаются по своему дизайну, наполнению, да и вообще по количеству (одной площадки для дома на несколько сот квартир не будет достаточно).

И маленькие непоседы, и взрослые ценят нестандартное, развивающее оборудование, выполненное из экологичных материалов, например, из дерева сосны или лиственницы. Сегодня популярны качели с «гнездом», в котором можно качаться лежа; детские комплексы с горками и лесенками в виде корабля или средневекового замка; веревочные «пирамиды» для лазания. Важно, чтобы места хватило и для малышей, и для школьников. Если в 3-4 года у людей популярны песочницы и куличики, то в 12 это скорее детские турники или что-то, где можно «досыта» полазить.

Ultra City

2. Безопасные покрытия.

Тартановое покрытие из резиновой крошки для петербургских новостроек не в новинку. Его достоинство не только в том, что дети защищены от травм. При падении одежда пачкается не так сильно, как, допустим, на траве, да и сам мягкий ковер всегда выглядит ярко и радует глаз даже в пасмурную погоду.

Кстати, о безопасности. Хорошо, если детские площадки выделены в отдельную зону, которая отгорожена от остальной территории двора. Современный тренд – зонирование двора зелеными насаждениями. Например, в проекте Ultra City (застройщик – компания «Северный город»), видами которого проиллюстрирован этот материал, детские площадки отгорожены зарослями сирени. Это дополнительный барьер безопасности для детей.

Ultra City

3. Колясочная на первом этаже.

Для мамочек удобно, чтобы в холле первого этажа было либо отдельное помещение, либо просто специально выделенная зона, где можно без проблем парковать свои «люльки», «трости» и другие виды колясок. Не так много людей предпочитает хранить детские транспортные средства в квартире, тем более что их колеса могут быть грязными, особенно в плохую погоду. Конечно, холлы входных групп в парадных должны быть достаточно просторными, чтобы там могло уместиться хотя бы несколько штук.

Ultra City

4. Минимум ступенек.

«Безбарьерная среда» – это понятие сегодня знакомо почти каждому, но не все, кому это действительно необходимо, могут наслаждаться ее благами. Мамам с колясками не меньше, чем инвалидам, важно иметь в доме и на придомовой территории мини-пандусы, крыльцо со сглаженным въездом и т.д., – чтобы не столкнуться с непреодолимыми препятствиями. В идеале должна быть возможность дойти с улицы до лифта (и далее в квартиру), не преодолев на своем пути ни одной ступеньки. Кстати, с этой же идеей «минимума ступенек» связано решение, которое сегодня применяется все чаще, – лифт, спускающийся с жилого этажа прямо в паркинг.

Ultra City

5. Детский сад и школа во дворе.

И удобно, и безопасно – не надо переходить оживленные улицы на пути в детсад или школу. Например, в Ultra City детский сад находится в центре внутреннего двора. От Комендантского проспекта он отгорожен дугообразными жилыми корпусами. Двухэтажное здание садика, рассчитанного на 80 детей, сдается в текущем году. Еще один детский сад на 140 мест и школа на 825 детей будут построены со второй и третьей очередями Ultra City.

Ultra City

*"На правах рекламы"