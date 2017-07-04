УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства – квартала «Гамма».
В настоящее время в новостройках «Гаммы» уже закончены работы по покраске фасадов, ведется отделка МОП. Во всех секциях застройщик произвел остекление балконов во всех секциях. Ведутся работы по благоустройству территории.
Кроме того активными темпами возводится четвертая очередь строительства – квартал «Дельта». В зданиях №1, №2 собраны вторые этажи. В здании №3 и №4 завершено возведение первых этажей.
Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.