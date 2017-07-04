УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства – квартала «Гамма».

В настоящее время в новостройках «Гаммы» уже закончены работы по покраске фасадов, ведется отделка МОП. Во всех секциях застройщик произвел остекление балконов во всех секциях. Ведутся работы по благоустройству территории.

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Кроме того активными темпами возводится четвертая очередь строительства – квартал «Дельта». В зданиях №1, №2 собраны вторые этажи. В здании №3 и №4 завершено возведение первых этажей.

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.