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04.07.2017 10:53

УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи

УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»  активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства – квартала «Гамма».

В настоящее время в новостройках «Гаммы» уже закончены работы по покраске фасадов, ведется отделка МОП. Во всех секциях застройщик произвел остекление балконов во всех секциях. Ведутся работы по благоустройству территории.

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Кроме того активными темпами возводится четвертая очередь строительства – квартал «Дельта». В зданиях №1, №2 собраны вторые этажи. В здании №3 и №4 завершено возведение первых этажей.

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди  строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.

 


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Жилой комплекс комфорт-класса «Новоорловский» создает на севере города финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург».
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03.07.2017 16:48
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