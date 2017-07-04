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04.07.2017 10:57

В Госдуме подтвердили возможность увеличения размера невыездной задолженности

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что комитет на заседании намерен утвердить проект поправок в закон, предусматривающих увеличение минимального размера невыездной задолженности с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом 4 июля сообщает RT.

«Это одна из составляющих частей. Потому что также достаточно подробно описан измененный алгоритм действий судебного пристава. Об обмене информацией, о применении и снятии ограничений на выезд должника и так далее. Описываются все действия службы и ее представителя в случае ограничения в том числе выезда за границу. Но разговор не только о сумме», — заявил Лысаков.

Ранее сообщалось, что на конец первого квартала 2017 года задолженность граждан России с ограничением выезда за рубеж выросла до 1,2 трлн руб.

Общий объем задолженности год к году, таким образом, увеличился на 24%. В январе — марте 2017 года число постановлений об ограничении выезда за рубеж в годовом выражении выросло почти вдвое.

Источник: RT


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