Украина оценила прямые убытки от конфликта в Донбассе в $50 млрд

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около $50 млрд, заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 млрд долларов США», — цитирует Руснака агентство УНН.

Чиновник также озвучил данные о потерях в зоне конфликта. По словам Руснака, на сегодняшний день в зоне АТО погибли более 2700 украинских военных, количество раненых превысило 10 тысяч человек.