Украина оценила прямые убытки от конфликта в Донбассе в $50 млрд
Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около $50 млрд, заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.
«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 млрд долларов США», — цитирует Руснака агентство УНН.
Чиновник также озвучил данные о потерях в зоне конфликта. По словам Руснака, на сегодняшний день в зоне АТО погибли более 2700 украинских военных, количество раненых превысило 10 тысяч человек.
Источник: РБК
Справка:
Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года. Они ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик). Кроме вооружённых сил Украины, в боях против сторонников ДНР и ЛНР также участвовали добровольческие военизированные формирования.
Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Совет Европы, ПА ОБСЕ и Европейский союз обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: в частности, в использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке. Российское руководство последовательно отвергает как обвинения в участии в боевых действиях, так и в поставках оружия повстанцам, заявляя, что Россия не является стороной противостояния.
По данным ООН на середину декабря 2016 года, жертвами конфликта на Украине стали 32 856 человек: 10 056 погибших (включая гражданское население, украинских силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса MH17), 22 800 пострадавших. На ноябрь 2016 года 1,5 млн человек бежали в другие страны.