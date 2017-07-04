Германия обвинила РФ и Китай в шпионской активности накануне саммита G20

Ведомство по охране конституции Германии в преддверии саммита G20 июля заподозрило Россию, Китай, Турцию и Иран в увеличении шпионской активности на территории страны, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.

Ожидается, что сегодня, 4 июля, обеспокоенность спецслужбы на выступлении в Берлине озвучит глава МВД Германии Томас де Мезьер. Министр планирует акцентировать внимание на предполагаемых шпионских действиях в правительственном квартале Берлина. Немецкие власти также утверждают, что Россия и Китай неоднократно распознавались как инициаторы хакерских атак на правительственные и коммерческие организации страны. О попытках стратегической слежки за политической и административной системами Германии свидетельствовали, как считает немецкая спецслужба, «выбор целей и продолжительность атак».

В январе спецслужбы Германии обвинили Россию во вмешательстве в отношения между Евросоюзом и США. В докладе германской разведки и ведомства по защите конституции говорилось, что Россия уже несколько лет оказывает влияние на страны ЕС, пытаясь «обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты» и стремясь «поставить под вопрос тесные связи с США».

В причастности к кибератакам Россию подозревают и американские власти. В июне в Сенате США прошли очередные слушания о ходе расследования по поводу возможного вмешательства России в избирательный процесс.