Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ появился на сайте Кремля 4 июля.

«Награда присуждена за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, китайский лидер находится в Москве с официальным визитом. Итогом встречи станет подписание 40 двусторонних документов, в том числе о сотрудничестве в торговле, энергетике, образовании. Компании двух стран заключат несколько десятков контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов.