Дамы в шляпах заработали полмиллиона на доверчивости 87-летней петербурженки

Пятнадцать минут ушло у мошенниц, чтобы под предлогом стандартной «сказки» про обмен денег подменить все сбережения пожилой жительницы Красносельского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля две представительные дамы в шляпах и костюмах светлых тонов посетили квартиру на улице Добровольцев. Они кратко рассказали хозяйке о скором обмене денежных средств и попросили пенсионерку, которой на днях исполнится 88 лет, показать свои накопления, если они есть.

Пожилая женщина принесла 475 тысяч рублей. Дамы проверили номера всех купюр и уже было засобирались уходить, когда одна попросилась в туалет. Весь визит, по словам потерпевшей, не занял больше пятнадцати минут.

Через пару часов пожилая женщина поняла, что сбережений у неё больше нет: вместо них ей подсунули фальшивки. Полицейские проверяют поступившее заявление.