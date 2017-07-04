В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ

Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предотвратили в Луганске. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.

По словам министра, атаку якобы готовила диверсионная группа украинских силовиков в составе как минимум двух человек. По данным министерства, в их задачи входила «ликвидация международных наблюдателей».

24 июня власти ЛНР предупредили, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом. По информации МГБ, на представителей миссии готовятся покушения в районах пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». В ЛНР считают, что провокация направлена на запугивание работников миссии ОБСЕ.

В зоне конфликта на Украине с марта 2014 года действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Она начала свою работу в связи с обращением правительства Украины в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.