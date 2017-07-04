Петербуржца почти на год отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

У позабывшего об обязательствах перед 6-летним сыном и 10-летней дочерью мужчины появится время, чтобы переосмыслить свой подход к детям. 11 месяцев алиментщик проведет в колонии-поселении за невнимание к своим отпрыскам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 июля, 29-летний местный житель за несколько лет накопил 800 тысяч долгов по алиментам перед двумя детьми, которых он завел от разных жен. В ведомстве отмечают, что он даже не пытался устроиться на постоянную работу, перебиваясь временными заработками.

«Также бывшие жены жаловались на то, что мужчина не уделяет внимания детям, не поздравляет их с праздниками и не участвует в их воспитании», – отметили приставы.

С начала 2017 года должника уже привлекали к уголовной ответственности, но тогда дело закончилось годом исправительных работ. При этом исполнять назначенное ему наказание петербуржец не спешил. В результате в отношении него было возбуждено два уголовных дела по статье 157 (неуплата средств на содержание детей). На этот раз мужчина получил реальный срок.