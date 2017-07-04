У школы в Рыбацком бил фонтан кипятка

Из-за прорыва трубопровода газон возле учебного заведения в Невском районе Петербурга в ночь на 4 июля поливал гейзер. Теплоэнергетики обещают, что дефектная труба район без горячей воды не оставит.

Как рассказали «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», о воде, бьющей ключом из-под земли у школы по Рыбацкому проспекту, 29/2, сообщили почти в половине третьего ночи. На место оперативно выехала аварийная бригада. Специалисты локализовали вытекание и выяснили, что диаметр пострадавшей трубы всего 150 мм.

Отключать горячую воду в квартирах местных жителей в компании не собираются.