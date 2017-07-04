ФНС исключит Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила новую редакцию черного списка офшоров, исключив из него Британские Виргинские острова (BVI).

Об этом 4 июля пишут «Ведомости». Впрочем, отмечает издание, исключение из черного списка означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это.

Кроме BVI, в новый вариант черного списка не вошла Южная Корея, которую ФНС сочла непрозрачным офшором год назад.

Офшоры в BVI, отмечает издание, являются одними из самых популярных как в России, так и в мире из-за крайне гибкого корпоративного законодательства. Сложно найти группу компаний, у которой когда-то не было структуры из BVI, сообщила партнер KPMG Анна Воронкова.

Однако последнее время, пишут «Ведомости», популярность BVI у российских компаний значительно снизилась. В основном в BVI остались личные кошельки бизнесменов, заявила партнер PwC Наталья Кузнецова.

Получать данные налоговики смогут в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний. Информация позволит взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся там контролируемых иностранных компаний (КИК), доначислять налоги по сделкам с аффилированными лицами и даже признать компании из BVI российскими резидентами.

Офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, фигурируют в материалах «Панамского архива». В частности, компании в этой юрисдикции, следует из документов, были у жен губернатора Псковской области Андрея Турчака и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у членов семьи главы Совбеза Николая Патрушева и других высокопоставленных чиновников, а также у депутатов Госдумы.

«Панамский архив» — несколько миллионов документов компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшоров. Среди клиентов компании оказались крупнейшие компании, бизнесмены и политики из разных стран мира, в том числе из России. Результаты расследования, проведенного на основе «Панамского архива», были обнародованы в апреле 2016 года.