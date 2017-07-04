Петербуржец забыл ребёнка в магазине «Дочки-сыночки»

Рассеянный отец оставил маленькую дочь в торговом центре в Московском районе Петербурга и ушёл домой. Самостоятельно вспомнить, где потерял ребёнка, он не смог.

Как стало известно «Фонтанке», тревогу 3 июля забила местная жительница, когда увидела, что муж вернулся в одиночестве после дневной прогулки с ребёнком. Супруга она отправила прочёсывать парк Победы, а сама в 14:40 обратилась за помощью в полицию. Сотрудникам женщина рассказала, что дочери три года и одета она была в розовую курточку.

Ребёнка нашли в расположенном неподалёку от парка ТЦ «Радуга». Выяснилось, что отец забыл девочку в детском магазине «Дочки-сыночки». Предполагается, что причиной рассеянности стало нетрезвое состояние мужчины.