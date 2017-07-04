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04.07.2017 09:21

Депутатам Госдумы почти в три раза увеличили сумму на командировки

С 300 до 830 тысяч рублей увеличили возможные траты на транспортные расходы членов нижней палаты российского парламента во время визитов в регионы.

Комфорт передвижения депутаты Госдумы предпочли экспертно-аналитическим услугам, сообщает утром 4 июля РБК. По данным издания, комитет по регламенту седьмого созыва  утвердил увеличение суммы, которую народный избранник может в год потратить на транспорт во время командировок в регионы.

Если ранее на эти нужды в бюджете Госдумы закладывалось 100 миллионов, то сейчас эту сумму увеличили до 300. Средства изыскали, перебросив 200 миллионов с позиции «экспертно-аналитическая работа». Деньги, как утверждают источники издания, не успели потратить за полгода и, чтоб они не пропали, перенаправили на транспорт.

Ранее депутаты жаловались спикеру, что 300 тысяч, которые они получают, покрывают по регламенту только расходы на машину в региональную неделю (когда член Думы выезжал в избравший его субъект для встречи с избирателями). Это правило также был отменено.

Вспомним, что депутаты текущего созыва уже увеличили в два раза расходы на помощников. Теперь народные избранники могут позволить себе не пять, а семь подчиненных.

 

 


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