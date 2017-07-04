Северная Корея "отметила" саммит G20 очередной баллистической ракетой

Северная Корея провела запуск очередной баллистической ракеты из провинции, расположенной недалеко от границы с Китаем. Об этом 4 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море из окрестностей Бангьен (провинция Северный Пхеньян) приблизительно в 09:40 утра (03:40 по Москве). Ракета находилась на экранах радаров в течение 37 минут, после чего упала в Японском море.

По сведениям японского правительства, КНДР произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья. Она упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии в море. Информации об ущербе в связи с ракетным пуском нет.

Министр обороны Японии Томоми Инада предположила, что запуск Пхеньяном ракеты может быть связан с продвижением северокорейской ракетной программы, предстоящим саммитом G20 в Гамбурге или Днем независимости в США. Такие версии министр выдвинула в беседе с журналистами после экстренного заседания Совета национальной безопасности Японии, сообщает телеканал NHK.

"Можно предположить, что это может быть этапом в развитии (ракетных) технологий, кроме того, это произошло прямо перед саммитом G20. Кроме того, сегодня в США День независимости, и можно предположить разные причины. Однако, что бы ни было причиной, это нельзя оправдать", – заявила глава военного ведомства.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН осуществил ядерное испытание и позже запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли.

В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР. Документ включил в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые причастны к программам КНДР по разработке ядерного оружия и средств его доставки.