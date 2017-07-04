Сводя счёты с диваном, гость Петербурга убил двух человек

Пожар со смертельным исходом в квартире на Малой Охте начался с дивана. Спустя почти пять месяцев полицейские Петербурга задержали возможного пиромана. Предполагается, что убивать случайных знакомых мужчина не собирался.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, в поджоге квартиры в доме №62 на Гранитной улице подозревают 27-летнего жителя Ивановской области. По версии следствия, мужчина, засидевшийся 9 февраля в гостях у 54-летней хозяйки, после обильных возлияний решил, что диван в одной из комнат его не устраивает и нужно избавиться от предмета мебели радикально – поджечь его.

Предполагается, что за пьяной выходкой стояло именно желание испортить чужое имущество, поэтому последующие события квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.

Сам подозреваемый успел уйти, но в горящей квартире остались хозяйка и ещё один гость сорока лет. Мужчина погиб на месте, за жизнь женщины, которая получила сильные ожоги и отравление угарным газом, несколько месяцев боролись врачи. В апреле она скончалась.

Жителя Ивановской области на время расследования ограничили подпиской о невыезде.