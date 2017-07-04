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04.07.2017 08:29
5 Комментариев

В Сестрорецке двухлетний ребёнок госпитализирован после нападения собаки

Пёс схватил за щеку маленького сына своих хозяев в Курортном районе Петербурга. После укуса ребёнку потребовалась помощь врачей.

Как стало известно «Фонтанке», 2 июля, в районе половины десятого вечера, в квартиру на площади Свободы вызвали скорую для мальчика двух лет. У него была прокушена щека. Рваную рану признали опасной и забрали ребёнка в больницу.

Родители рассказали, что на сына в доме набросилась собака, которая и вцепилась в лицо малыша. Врачей вызвали сразу же после нападения животного.

Мальчик остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

 

 


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комментарии пользователей (5)
Elentari
4 июля 2017 г. 11:01
ioann: если любящие хозяева к тому же и родители, и даже их любовь к животному позволяет им увидеть тревожные звоночки — какие есть ещё варианты? Отдать ребёнка (потом ведь и забрать назад можно, через несколько лет, как собачка закончится по естественным причинам)? Или надеяться "авось пронесёт"?
ioann
4 июля 2017 г. 10:30
Urania: никогда не пойму как можно отдать кому-то любимую и преданную собаку
Urania
4 июля 2017 г. 10:24
В нашей семье была не одна собака. Когда у меня родилась дочка, в доме жила большая собака, уже немолодая. Очень умная, но с особенностью — не любила щенков и детей, всегда на прогулке надо было оставаться начеку, иначе жди неприятностей. Ребенка терпела, но любви не случилось:(. Явно восприняла как соперника. Когда малышка начала ходить, следила за каждым шагом совсем не по-доброму. Пришлось расстаться. Было горько, но рисковать в таких ситуациях нельзя.
chernousova
4 июля 2017 г. 09:41
aaignat:
им не досталось мозгоф, то малыш вырастит поумнее
От осины не родятся апельсины.
aaignat
4 июля 2017 г. 09:36
Хорошая собачка и хозяифа. Если им не досталось мозгоф, то малыш вырастит поумнее, можыд быдь
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