В Сестрорецке двухлетний ребёнок госпитализирован после нападения собаки

Пёс схватил за щеку маленького сына своих хозяев в Курортном районе Петербурга. После укуса ребёнку потребовалась помощь врачей.

Как стало известно «Фонтанке», 2 июля, в районе половины десятого вечера, в квартиру на площади Свободы вызвали скорую для мальчика двух лет. У него была прокушена щека. Рваную рану признали опасной и забрали ребёнка в больницу.

Родители рассказали, что на сына в доме набросилась собака, которая и вцепилась в лицо малыша. Врачей вызвали сразу же после нападения животного.

Мальчик остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.