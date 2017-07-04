Тулеева по инициативе Скворцовой доставили на реабилитацию в Москву

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжит курс реабилитации в Москве после перенесенной операции на позвоночнике. В столицу чиновника доставили по личной инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Об этом 4 июля сообщили в областной администрации.

Там рассказали, что решение о перемещении главы региона в столичную клинику было принято после консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения.

«Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии», — сказали в пресс-службе.

В администрации Кузбасса добавили, что весь реабилитационный процесс губернатора проходит под контролем Минздрава и лично главы ведомства. Также представители властей региона подчеркнули, что в настоящее время состояние Тулеева стабильное, он чувствует себя хорошо.

«Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Аман Тулеев <...> прошел все намеченные процедуры, в том числе сложные и болезненные», — заверили в обладминистрации.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в минувшую субботу, 1 июля, Тулеева на носилках доставили на аэродром в Кемерово, после чего на специальном самолете МЧС доставили в Москву.

Аман Тулеев с 22 мая находится в отпуске. Изначально предполагалось, что губернатор временно отойдет от своих обязанностей на десять дней, однако впоследствии продолжительность отпуска продлевалась. Позже стало известно, что глава региона перенес в мае операцию на позвоночнике, которая проводилась в клинике в Германии. По словам замгубернатора региона по вопросам здравоохранение Валерия Цоя, операция была «сложная и специфическая с использованием металлоконструкций», в общей сложности она длилась девять часов. После операции у Тулеева возникли осложнения в виде пневмонии, но с ней врачи справились.

Напомним, что Тулеев – один из немногих российских губернаторов-старожилов. Он руководит регионом с 1997 года.