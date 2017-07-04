Трое сибиряков погибли, отравившись неизвестной жидкостью

В Красноярске три человека погибли, отравившись неустановленной жидкостью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Вечером 3 июля в полицию поступила информация об обнаружении в одном из гаражных массивов Советского района четырех граждан без сознания.

«Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью», — цитирует заявление полиции «Газета.ру».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде в результате отравления суррогатным алкоголем с содержанием метилового спирта погибли пять человек.