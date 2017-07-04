СМИ: Американские нефтяные корпорации недовольны ужесточением антироссийских санкций

Американские корпорации, такие как ExxonMobil и Chevron, недовольны законопроектом об ужесточении санкций против России, поскольку считают, что подобный шаг приведет к всемирной остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний.

Об этом 3 июля сообщило издание The Wall Street Journal.

Компании не устраивает ряд пунктов в законопроекте, предусматривающим новые санкции против России и Ирана, который был одобрен сенатом Конгресса 15 июня. Так, например, корпорации недовольны положениями, запрещающими заниматься бизнесом с российскими гражданами и компаниями, подпадающими под санкции, указывает издание.

Указывается, что подобные ограничения могут затронуть проекты ExxonMobil в штате Нью-Мексико и в канадской Альберте, где «Роснефть» имеет доли.

15 июня Сенат Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Чтобы законопроект стал законом, его еще должна одобрить палата представителей и подписать президент.

Поправка об ужесточении ограничительных мер внесена в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Тегеран «из-за поддержки терроризма и ядерной программы Ирана». В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней.

Сообщалось, что ограничительные меры затронут горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль.

9 мая The Wall Street Journal опубликовала исследование, из которого следует, что экономические санкции, введенные странами Запада в 2014 году, не вредят нефтяной отрасли России. От ограничений по большей части страдают американские нефтяные компании, включая ExxonMobil, и в меньшей степени — европейские.