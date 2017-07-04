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04.07.2017 00:41

Силкин: нельзя заранее сказать, пойдет ли кому-то на пользу обмен Смолова в «Зенит»

Бывший тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Федора Смолова Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением, пойдет ли кому-нибудь на пользу обмен Смолова на Кокорина или Артема Дзюбу.

«Заранее об этом сказать нельзя — не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольется в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар».

Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же — мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки», — сказал Силкин.

Ранее стало известно, что «Краснодар» может обменять Смолова на футболиста «Зенита».

Источник: Газета.ру


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