Черчесов: У Кокорина и Дзюбы есть мой номер телефона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что в национальной команде мог произойти конфликт. По словам специалиста, он остается открытым для общения с игроками.

- Всех волнует, каким теперь будет ваше отношение к Кокорину и Дзюбе после их выступления с "месседжем" в инстаграме, видимо, в ваш адрес. Дзюбу вы пригласили готовиться к Кубку конфедераций, но из Австрии он тоже вскоре уехал из-за проблем с коленом. Затем мы узнали якобы об имевшем месте конфликте.

Кокорина вы в какой-то момент вообще поддержали и позвали на товарищеские матчи, хотя почти вся страна была категорически против, и его игра не соответствовала уровню сборной. Вы звонили ему, чтобы лично объяснить решение не взять Кокорина на турнир.

- Отвечу коротко. Конфликта не было и быть не могло. Мое отношение к ним уже обозначено в вашем вопросе, и это подтверждают факты. А если что-то поменялось у них, то у каждого есть мой номер телефона.

- Ваше отношение конкретно к "месседжу". Что лично вы в нем увидели?

- За последний год сборная, на мой взгляд, приучила всех, что мы говорим только про футбол. А когда происходят подобные вещи, это уже не про футбол.