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04.07.2017 00:04

Трамп максимально упростит компаниям США наращивание поставок СПГ в Европу

США намерены сделать максимально простым для американских компаний наращивание поставок СПГ в страны Центральной и Восточной Европы – об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на информацию из Белого дома, президент Дональд Трамп заявит на саммите «Трех морей» в Варшаве. Трамп посетит этот саммит в преддверии встречи лидеров G20 в Германии.

В группу «Трех морей» входят Польша, Австрия, Венгрия, Латвия, Эстония – всего 12 стран Центральной и Восточной Европы, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями.

Среди целей участников саммита «Трех морей» – развитие региональной энергетической инфраструктуры, в том числе терминалов СПГ и газопроводов.

Первая поставка американского СПГ в Польшу состоялась в июне 2017 года – ее осуществила компания Cheniere Energy. Другая американская компания, Tellurian, надеется к 2022 году составить на польском рынке конкуренцию «Газпрому».

Ожидается, что к 2020 году США станут третьим в мире экспортером СПГ.


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