В Тулузе стрельба: есть погибший, шесть пострадали

Во французской Тулузе произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще не менее шести пострадали, сообщает France 3.

По данным источника телеканала в полиции, стрельба произошла вечером 3 июля. Двое человек на скутере появились на площади и открыли огонь в сторону группы людей.

В настоящее время известно об одном погибшем и шести пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения.

В настоящее время на место прибыла полиция, проводится расследование случившегося.