В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6660, который запрещает гастроли российских артистов на Украине, а украинских — в России. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта, депутаты от националистической партии «Свобода», не хотят пускать на Украину российских артистов ради «обеспечения информационной безопасности и целостности государства».

Исключение на въезд предложено сделать тем артистам, которые в письменном виде или публично признают Россию «страной-агрессором», а также постоянно проживающим на территории Украины.

За нарушение закона депутаты предлагают предусмотреть ответственность вплоть до уголовной.

Запрет же украинским артистам гастролировать в России обосновывается соображениями их безопасности.

«Гастролируя по территории страны-агрессора, они могут стать ее заложниками или объектами для использования в пропагандистских целях. Более того, проведение гастрольных мероприятий на территории государства-агрессора является неуважением к военнослужащим, которые ценой собственной жизни защищают территориальную целостность Украины, а также обеспечивают возможность проводить гастрольные мероприятия на мирной территории», — сказано в пояснительной записке к документу.