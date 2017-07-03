Президент Бразилии все же полетит на саммит G20

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение отправиться в Германию для участия в саммите G20.

Об этом сообщила администрация главы государства, передает РИА «Новости».

Ранее Мишел Темер отменил визит на саммит G20, который состоится 7–8 июля в Гамбурге. Отмена была связана с политическим кризисом в Бразилии. Сообщалось, что генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано формально выдвинул обвинения против Темера в коррупции. Жано передал свои обвинения в Верховный суд Бразилии и нижнюю палату конгресса.