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03.07.2017 22:45

Всемирный банк оценит реформы Украины

В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс реформ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса на Украине, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли.

Миссия будет работать на Украине в течение недели. В основе программы визита — встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ, задекларированных Украиной в текущем году: в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов.

Результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка Doing Business 2018.

Источник: RNS


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